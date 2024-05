Impianti dei rifiuti – Cavallo (Fit/Cisl) richiama tutti alle proprie resposabilità

Spett.le Presidente TASK FORCE

Leo Caroli

Spett.le Presidente Regione Puglia

Michele Emiliano

Spett.le Sindaco Comune di Brindisi

Pino Marchionna

Spett.le Presidente Provincia di Brindisi

Toni Matarrelli

Spett.le Direttore AGER Puglia

Angelo Pansini

Loro Sedi

Oggetto: situazione Impiantistica trattamento rifiuti Provincia di Brindisi.

Con la presente, questa O.S., sollecita un incontro già programmato e poi rinviato alla Task Force a Bari, per dare seguito a quello precedente, in cui il Direttore dell’AGER PUGLIA ci ha comunicato che per la carenza di impianti pubblici in Provincia di Brindisi si dava priorità alla costruzione dell’impianto del FORSU (rifiuti rivenienti da mense e cucine), nell’incontro rinviato dovevamo ricevere l’informativa sulla definizione della gara per la costruzione, da più di qualche mese silenzio assoluto…..

Il Piano Rifiuti della Regione Puglia prevede la costruzione e la gestione nel territorio della città di Brindisi, di impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio Brindisino.

Ricordiamo che non è possibile chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti nel nostro territorio, proprio per la carenza di impiantistica.

Il territorio Brindisino è costretto a conferire (pellegrinaggio) i nostri rifiuti in impianti di altre Province anche nel Foggiano, con costi del trasporto insostenibili per la collettività.

La costruzione degli impianti e la messa in sicurezza della discarica in c/da AUTIGNO doveva essere la risposta alla ricollocazione lavorativa ai lavoratori ex Nubile, ex Termomeccanica etc., purtroppo è dalla fine del 2015 ed alcuni lavoratori anche da prima che aspettano la definizione di queste opere.

Sicuramente non vogliamo invalidare le tante riunioni in Prefettura di Brindisi, alla Task Forse, dove le Istituzioni si sono impegnate con tanti buoni propositi e tanti progetti, che hanno alimentato delle speranze per questi lavoratori e relative famiglie.

Ad oggi a nostro malgrado dopo tanti anni dobbiamo prendere atto che nulla è stato realizzato, siamo in attesa di notizie certe, chiediamo se non c’è più la volontà politica o sono cambiati gli obbiettivi dell’AGER, INFORMATECI, VOGLIAMO CHIAREZZA.

Si chiede ai cittadini di fare la raccolta differenziata per salvaguardare l’ambiente e per l’abbattimento dei costi sulla TARI, invece stiamo avendo in risultato opposto:

con il trasporto di tante tonnellate di rifiuti con autocarri per chilometri e chilometri non aiutiamo l’ambiente.

Con gli alti costi di conferimento e trasporto dei rifiuti negli impianti privati di certo non si abbatte la TARI per cittadini.

Chiediamo ognuno per le proprie competenze di attivarsi per la definizione di questa problematica, abbiamo un obbligo morale e istituzionale “dare una risposta all’ambiente, una risposta ai cittadini e una risposta alla dignità di tanti lavoratori e relative famiglie”.

Nell’attesa, Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Vincenzo Cavallo Fit Cisl