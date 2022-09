IMPIANTI DEI RIFIUTI – DOMANI VERTICE A BARI

Il Sindacato Cobas incontra domani, 20 Settembre 2022,alle ore 15,30 a Bari la Regione ,l’Agenzia Regionale dei Rifiuti,il Comune di Brindisi, in una riunione organizzata dalla Task Force regionale sulla occupazione guidata dal Presidente ,Leo Caroli, per fare il punto sugli impianti dei rifiuti che si devono costruire a Brindisi ;in questi impianti devono ritrovare il loro posto di lavoro i lavoratori ex-Nubile d ex-Termomeccanica e qualche unità delle antiche vertenze ex-EVC e BPSP.

Il Sindacato Cobas è soddisfatto, dopo le proteste dei giorni scorsi, della convocazione ricevuta in questi giorni per giorno 11 Ottobre per la Santa Teresa.

La pressione sindacale esercitata dal Cobas è in relazione alla gara per gli impianti dei rifiuti previsti a Brindisi che deve essere avviata necessariamente entro il 31 Dicembre 2022,pena la perdita dei finanziamenti stessi.

Ci sarebbe quindi oltre al danno grave per la città con aggravio dei costi per il trasporto fuori città dei rifiuti anche la beffa occupazionale per 60 lavoratori.

Il Cobas aveva revocato la manifestazione prevista per il 14 Settembre a Bari alla Regione sotto le finestre del Presidente Emiliano in quanto il Presidente della Task Force sulla occupazione ,Leo Caroli, aveva dato la sua immediata disponibilità a convocare il tavolo delle 2 vertenze su cui si era tanto speso negli anni precedenti .

L’impegno così è stato mantenuto pienamente, il 20 Settembre Nubile e l’11 Ottobre Santa Teresa..

Per il Cobas Roberto Aprile