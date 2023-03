IMPIANTI RIFIUTI – INCONTRO A BARI: VIA AL BANDO ENTRO GIUGNO

Ancora un rinvio ed ancora speranze disattese per i tanti ex lavoratori che attendono la costruzione degli impianti per il ciclo dei rifiuti per poter sperare di rientrare nel ciclo produttivo. Oggi, come previsto, si è svolto a Bari un incontro presso la task force regionale sul lavoro. Si è discusso a lungo sulla questione-impianti, anche alla luce della nascita di una nuova società pubblica che dovrà occuparsi proprio di questo. Per quanto riguarda Brindisi, in particolare, i due impianti di cui si discute da anni (troppi) hanno già le autorizzazioni richieste e il bando di gara dovrebbe essere approntato entro il prossimo mese di giugno. Dopo di che occorreranno i tempi necessari alla costruzione ed alla messa in esercizio. Trattandosi, però, di una gestione pubblica le assunzion verranno effettuate attraverso regolari concorsi e quindi bisognerà individuare dei canali privilegiati per la platea dei disoccupati che appartengono a varie vertenze storiche e per i quali sono stati assunti impegni precisi da parte della “politica”.

In collegamento video c’era anche il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi il quale ha ribadito tali impegni e soprattutto la necessità di accelerare i tempi. Erano presenti a Bari, invece, i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Cobas.