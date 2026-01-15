Impianti rifiuti – Quarta: niente più rinvii

Nel corso della seduta odierna della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi ho avuto un confronto con il Dirigente del Settore Ambiente, ing. Stefano Morciano, sullo stato degli impianti del ciclo dei rifiuti di proprietà comunale, che ad oggi risultano ancora inutilizzati.

Dal confronto è emersa una situazione che non consente ulteriori rinvii. Avere impianti pubblici fermi, mentre la città continua a convivere con gravi criticità nella gestione dei rifiuti, è un problema politico e amministrativo che va affrontato con serietà e responsabilità.

Per questo motivo, avendo ricevuto mandato all’unanimità da tutti i componenti della Commissione Ambiente, e sentiti i consiglieri Rossi, Rachiero e Luperti, ho deciso di programmare un incontro istituzionale richiedendo la presenza del Sindaco, affinché si possa valutare concretamente l’ipotesi di rilancio degli impianti comunali oggi in disuso.

Tra le opzioni che ritengo necessario approfondire vi è anche quella del project financing, come strumento di partenariato pubblico-privato che potrebbe consentire la riattivazione e la gestione degli impianti, senza gravare ulteriormente sulle casse comunali.

Brindisi ha bisogno di scelte chiare, di programmazione e di competenza. Non è più accettabile continuare a rinviare decisioni strategiche su infrastrutture fondamentali per la gestione dei rifiuti e per la tutela dell’ambiente.

Continuerò a svolgere, insieme alla Commissione Ambiente, un ruolo di controllo e di impulso politico, chiedendo atti concreti e risposte, nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Comune di Brindisi