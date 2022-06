IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DEL VERDI IN TILT – SPOSTATO CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELLA RAI

ORCHESTRA SINFONICA DELLA RAI:

CONCERTO SPOSTATO NEL CAPANNONE EX MONTECATINI Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai si svolgerà nel Capannone ex Montecatini e non più, come programmato inizialmente, nel Nuovo Teatro Verdi: restano confermati giorno e ora, lunedì 27 giugno alle ore 21. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’avaria dell’impianto di condizionamento del Teatro e per garantire al pubblico e agli orchestrali un’adeguata temperatura ambientale durante lo spettacolo. Alla notizia del guasto, la macchina organizzativa si è prontamente attivata, grazie anche all’intervento dell’Amministrazione comunale e dell’Autorità di Sistema Portuale, oltre che alla disponibilità della struttura Rai, per reperire rapidamente un altro spazio e assicurare la tappa brindisina dell’Orchestra diretta dal M° John Axelrod, l’ultima delle cinque in programma del tour. Per gli ingressi valgono iticket elettronici gratuiti già inviati dalla piattaforma Eventbrite, con conferma di posti e file numerati. Inoltre, saranno messi a disposizione ulteriori 350 posti ad ingresso libero.



Il programma musicale è un omaggio al nostro Paese, con la Sinfonia n. 4 in la maggiore di Felix Mendelssohn-Bartholdy detta “Italiana” e scritta durante il viaggio di formazione che il compositore fece in Italia tra il 1830 e il 1831. Accanto alla sinfonia, definita dal suo autore «il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto», una scelta di celebri pagine dei più grandi compositori italiani: dalla Sinfonia della Norma di Vincenzo Bellini all’Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, passando per due ballabili dai Vêpres siciliennes di Giuseppe Verdi – L’Inverno e L’Estate – e per l’Intermezzo dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini.