Imposta di soggiorno a Mesagne, Federalberghi Brindisi: «Contrari per principio, ma se sarà introdotta deve essere una vera tassa di scopo»

Argentieri: «Le risorse devono tornare al turismo e al territorio. Necessario un confronto preventivo con gli operatori e impegno contro abusivismo e concorrenza sleale»

BRINDISI – «Federalberghi è contraria, per principio, all’introduzione dell’imposta di soggiorno, perché riteniamo che il turismo debba essere sostenuto attraverso politiche di sviluppo e non attraverso nuovi oneri a carico di chi sceglie il nostro territorio per trascorrere un soggiorno. Tuttavia, qualora il Comune di Mesagne decidesse di procedere con l’introduzione dell’imposta, è indispensabile che questa venga concepita e applicata come una vera e propria tassa di scopo, con risorse vincolate esclusivamente al turismo e alla crescita dell’attrattività della città».

È questa la posizione espressa da Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi, in merito alle ipotesi emerse nelle ultime ore sulla possibile introduzione, a Mesagne, di un’imposta di soggiorno a partire dal prossimo anno.

«Prendiamo atto – sottolinea Argentieri – che al momento si tratta di una riflessione ancora in fase preliminare e che non esiste alcun provvedimento ufficiale. Proprio per questo riteniamo che ci sia tutto il tempo e l’opportunità per avviare un confronto serio e costruttivo tra l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori turistici».

Secondo Federalberghi Brindisi, infatti, l’eventuale introduzione dell’imposta non può essere considerata semplicemente come una nuova entrata per il bilancio comunale. «Se si decide di chiedere un contributo ai turisti – continua il presidente di Federalberghi Brindisi – quelle risorse devono essere destinate in modo trasparente e vincolato a finalità strettamente connesse al turismo. Parliamo di promozione della destinazione, valorizzazione del patrimonio culturale, miglioramento dei servizi turistici, decoro urbano, informazione e accoglienza, mobilità e iniziative capaci di rendere Mesagne più attrattiva durante tutto l’anno».

«Non avrebbe senso – aggiunge Argentieri – introdurre una tassa di soggiorno per utilizzarla indistintamente per coprire esigenze generali del bilancio comunale. Se deve esserci un’imposta, questa deve produrre un beneficio concreto e misurabile per il sistema turistico e per l’intera comunità. La crescita delle presenze turistiche rappresenta un’opportunità per Mesagne, ma proprio per questo occorre investire per consolidare e qualificare questo percorso».

Federalberghi Brindisi sottolinea inoltre l’importanza di una programmazione condivisa. «Prima di assumere qualsiasi decisione – conclude Argentieri – è necessario ascoltare chi ogni giorno opera nel settore ricettivo e conosce direttamente le dinamiche del mercato. Siamo pronti a confrontarci con l’Amministrazione comunale e con le altre rappresentanze del comparto per valutare ogni aspetto della proposta. La nostra posizione resta chiara: siamo contrari all’imposta di soggiorno per principio, ma se dovesse essere introdotta, deve essere una vera tassa di scopo, con un vincolo preciso sulle risorse raccolte e con una programmazione condivisa degli interventi a favore del settore Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che qualsiasi politica turistica sia accompagnata da un’azione concreta di contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale. Non è accettabile che gli operatori regolari, che rispettano le norme, sostengono i costi della gestione d’impresa e garantiscono standard di qualità e sicurezza, siano chiamati a sostenere ulteriori oneri mentre altri operano al di fuori delle regole. La lotta all’abusivismo deve quindi rappresentare una priorità per garantire condizioni di concorrenza eque e tutelare l’intero sistema turistico».

Federalberghi Brindisi ritiene che il turismo debba essere considerato una componente strategica dell’economia del territorio di Mesagne e che ogni eventuale scelta in materia di fiscalità debba essere accompagnata da una visione complessiva, capace di rafforzare la competitività della destinazione.