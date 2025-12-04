“Imprenditoria femminile: verso equità, welfare e certificazione di genere”. Iniziativa di Confcommercio



Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un interessante convegno sull’importante tematica:”Imprenditoria femminile: verso equità, welfare e certificazione di genere”. L’evento è stato organizzato da Confcommercio Brindisi, con il patrocinio del Comune di Brindisi e promosso con la “Global Thinking Foundation”, con la Consigliera nazionale di parità e in collaborazione con la Camera di Commercio Brindisi/Taranto. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto con testimonianze e contributi di figure di rilievo nel panorama istituzionale e imprenditoriale. L’imprenditoria femminile è un tema sempre più importante e iniziative come questa risultano essenziali per discutere di equità di genere, aziendale e strumenti di certificazione. La certificazione di genere è un riconoscimento che viene rilasciato alle aziende che hanno implementato politiche e misure concrete per favorire la parità di genere e ridurre il gap uomo-donna. Il dibattito è stato moderato dal Direttore di Confcommercio Brindisi Mimmo Consales. Prima del dibattito Confcommercio Brindisi e Global Thinking Foundation hanno sottoscritto un protocollo d’intesa.