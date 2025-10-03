Impresa 5.0. Mix tra valore umano e innovazione tecnologica

Tecnologia, innovazione e etica. E’ stato questo il tema di un incontro che si tenuto nel pomeriggio presso la sala conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi, nell’ambito della semifinale per centro e sud Italia della settima edizione del Premio Giovane Manager, organizzato da Federmanager Giovani. Il tema scelto per il 2025 è’ stato “Next, ovvero New ethics for transformation”, incentrato sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra l’innovazione tecnologica con i valori etici e la sostenibilità nel mondo del business. La sfida per i manager, oggi più che mai, è coniugare progresso tecnologico e competitività con valori etici, sostenibilità, inclusione e centralità della persona. Sono intervenuti il presidente Federmanager Puglia, Vincenzo Marucci, e la coordinatrice nazionale Giovani Federmanager, Paola Vitale.

E’ seguito un dibattito di alto profilo con gli interventi di don Luca De Santis della diocesi di Ugento, Gianluca Elia dell’Università del Salento, l’imprenditore Gianni Renna e Laura De Rocco, presidente Giovani Confindustria Brindisi. Ha moderato la giornalista Pamela Spinelli