Impresa Donna al fianco di “Viva Vittoria” per dire no alla violenza sulle donne

Un’esplosione di colori, emozioni e solidarietà ha animato Piazza Santa Teresa a Brindisi in occasione di “Viva Vittoria Brindisi”, la manifestazione che intreccia creatività e impegno civile per lanciare un messaggio forte e condiviso contro la violenza sulle donne.

Tra le protagoniste dell’iniziativa, anche Impresa Donna Confesercenti Brindisi, guidata dalla coordinatrice Divina Greco, che ha partecipato attivamente a tutte le fasi del progetto, contribuendo con entusiasmo alla riuscita dell’evento.

“È stata una giornata bellissima e ricca di significato. Siamo onorate di aver dato il nostro contributo a un progetto che parla di unione, di rinascita e di rispetto. La vera forza delle donne è nella collaborazione e nella capacità di fare rete per costruire insieme una società più consapevole e solidale”, ha dichiarato Divina Greco coordinatrice di Impresa Donna di Confesercenti Brindisi

Al centro della manifestazione, le coperte solidali realizzate a mano, simbolo di connessione, resilienza e rinascita. Ogni quadrato di lana rappresenta un gesto d’amore e di vicinanza, un filo che unisce storie, esperienze e speranze. Un messaggio chiaro e potente si è levato da Brindisi: la violenza non è amore.

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che culminerà il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà associative, istituzioni e cittadini.

Impresa Donna Confesercenti Brindisi rinnova così il proprio impegno al fianco delle donne, sostenendo iniziative che coniugano solidarietà, partecipazione e crescita culturale e imprenditoriale. Un impegno concreto per costruire una comunità più equa, inclusiva e consapevole.