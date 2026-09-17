Impresa Donna Confesercenti presenta l’iniziativa “Ottobre Rosa d’Impresa”

Presentati mercoledì 16 settembre, nella sede di Confesercenti Brindisi, gli eventi inseriti nell’iniziativa della seconda edizione di “Ottobre Rosa d’Impresa” organizzata da Impresa Donna Confesercenti. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare le donne e le donne imprenditrici, per la prevenzione dei tumori e prevede “La camminata per la prevenzione” e il convegno sul tema “La prevenzione è donna”.

​La camminata per la prevenzione si svolgerà domenica 4 ottobre con partenza alle ore 10.00 da piazza Vittoria per poi percorrere le vie principali del centro urbano e storico di Brindisi, con arrivo sul Lungomare Regina Margherita. Le quote di iscrizione o le donazioni saranno devolute all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. L’iniziativa vede la collaborazione e partecipazione di varie associazioni come “Cuore di Donna”, “Fondazione Di Giulio”, “ANDOS”, “Insieme contro il cancro” e “Le civette del Salento”.

Il convegno su “La prevenzione è donna” si terrà invece martedì 13 ottobre, con inizio alle ore 15.30, presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi (Vi De Leo, 3), con la collaborazione delle associazioni “ANDOS”, “Cuore di Donna” e “Fondazione Di Giulio”. Prenderanno parte relatori di grande esperienza su questa tematica come il dott.Domenico Pastore, direttore di Ematologia dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari; il dott.Stefano Burlizzi, responsabile del reparto di Chirurgia senologica dell’Ospedale “Perrino di Brindisi”; la dott.ssa Mariangela Capodieci, responsabile senologia Asl di Brindisi; il dott.Stefano Termite, Direttore del servizio Igiene e Sanità pubblica Asl di Brindisi. Saranno anche previste varie testimonianze di donne che sono guarite e che racconteranno la loro esperienza.

“Impresa Donna Confesercenti – ha detto la responsabile Divina Greco – rappresenta tutte le donne che fanno impresa, che hanno Partita Iva, ed è per questo che la tutela della salute è un tema ricorrente in tutte le nostre iniziative proprio per sensibilizzare e supportare tutte loro. Siamo giunti alla seconda edizione di questo evento e ringraziamo, oltre che il Comune di Brindisi e la Provincia di Brindisi, anche tutte le associazioni che stanno collaborando con noi per la migliore realizzazione delle iniziative di questo mese. Noi infatti cerchiamo sinergie col territorio perché è necessario fare sistema in questa dura lotta contro i tumori”.

Per informazioni sulle donazioni da fare all’Istituto Tumori ”Giovanni Paolo II” di Bari, sugli eventi e per le iscrizioni alla “Caminata per la prevenzione” si può contattare Confesercenti Brindisi, presso la sede in via Rubini 12 o telefonando al n.0831523190, oppure scrivere si WhatsApp al n. 3896182879 o infine visionando i canali social di Confesercenti Impresa Donna.