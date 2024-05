Imprese giovani e di successo. Iniziativa di Confcommercio

Il presidente nazionale Confcommercio giovani Matteo Musacci ha preso parte ad un convegno sul tema dell’imprenditoria giovanile. Una iniziativa organizzata dai giovani imprenditori di Confcommercio Brindisi.

L’evento “Talk about business” si e’ svolto nella struttura esterna del ristorante Windsurf, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi.

I saluti ai partecipanti sono stati rivolti dalla Presidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio Brindisi Gloria Zurlo e dalla Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro.

Sono state raccontate storie di successo di giovani imprenditori e, in particolare, quelle di Enzo Velotti (CEO & founder della linea di abbigliamento “Tomeve’s”), Giulia Petronella (CEO & founder della linea di abbigliamento “Woo”), Marco Carvignese (CEO del Centro Nautico “Idea Verde”), Valeria Deserto (CEO & founder dell’azienda di soluzioni di design in vetro “Key Design”) e di Raffaele Bellino (owner del ristorante “Windsurf”).

L’iniziativa e’ stata moderata dal nostro direttore Mimmo Consales.