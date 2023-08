“IMPROSHOW” IN PIAZZA DUOMO PER “VERDI IN CITTÀ”

Nell’ambito della Rassegna “Verdi in Città”, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno di Enel in qualità di main sponsor e la partecipazione del Museo Archeologico “Ribezzo”, in piazza Duomo, Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico “Ribezzo”, è andato in scena lo spettacolo “ImproShow”. Una performance basata sull’improvvisazione e sulla voglia di coinvolgere tutto il pubblico. Tante le risate e la curiosità per le situazioni, al limite del paradossale, che la compagnia è riuscita a creare partendo da input, a volte incredibili e senza un filo logico, che sono servite a “provocare” dialoghi e scene esilaranti. Improvvisazione teatrale con gli attori di Improvvisart Teatro che si sono presentati al pubblico senza alcun tipo di copione. Una piazza Duomo gremita, uno spettacolo leggero e divertente in cui tutti si sono sentiti protagonisti. Venerdì prossimo, 25 agosto, si terrà l’ultimo appuntamento della Rassegna “Verdi in Città”:”Discorso sul Mito- Il ritorno di Ulisse in patria” con Vittorio Continelli. Anna Consales