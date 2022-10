IN ABBANDONO IL BOCCIODROMO DI BOZZANO. FU REALIZZATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

IN ABBANDONO IL BOCCIODROMO DEL RIONE BOZZANO DI RBINDSII. FU REALIZZATO CON FONDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Nel 2015 fu salutata con estremo favore la notizia diffusa dall’Amministrazione Comunale dell’epoca con cui si annunciava l’ottenimento di un finanziamento per realizzare nel rione Bozzano due impianti da destinare ai residenti del quartiere e, più in generale, alle società sportive. Si trattava, in particolare, di una struttura tensostatica polivalente e di un bocciodromo. Per quest’ultimo impianto, però, forse per le risorse non sufficienti, furono realizzati i campi di bocce e la copertura, mentre si decise di soprassedere per le coperture laterali.

Una volta completati i lavori, nel 2018 la palestra e lo stesso bocciodromo furono affidati in concessione alla Questura e, in particolare, al gruppo sportivo delle Fiamme oro. Il tutto, alla cifra simbolica di 2.500 euro annui e per un periodo di due anni.

La palestra viene utilizzata regolarmente, mentre i campi di bocce sono praticamente in abbandono. Un vero peccato, soprattutto se si considera che proprio nel rione Bozzano in passato era attiva una società di bocciofila.

Un motivo in più perché si completi la struttura per poi metterla realmente a disposizione dei cittadini, così come del resto la palestra il cui utilizzo è limitato ai gestori.

Un vero peccato, soprattutto se si considera che in città c’è penuria di strutture sportive e quindi è incomprensibile il motivo per cui si è deciso di limitare alle sole Fiamme Oro l’utilizzo di questi impianti.

In passato sull’argomento si era pronunciato anche un comitato spontaneo di quartiere, ma l’Amministrazione Comunale non ha mai fornito risposte esaurienti. E nel frattempo, quei campi di bocce restano un sogno per tanti appassionati.