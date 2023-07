Trecento migranti sono diretti nel porto di Brindisi a bordo della nave Open Arms. L’arrivo è previsto per domenica pomeriggio, intorno alle ore 18. Sono stati soccorsi al largod elle coste maltesi a bordo di numerose piccole imbarcazioni provenienti dalla Tunisia. Tra i migranti ci sono 26 donne (alcune delle quali in stato di gravidanza) e 90 minori non accompagnati.