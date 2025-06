In arrivo a Ostuni il primo centro del riuso grazie al progetto REUSEFUL

Il Comune di Ostuni è risultato vincitore di un importante finanziamento europeo nell’ambito del Programma Interreg IPASouth Adriatic 2021-2027, grazie al progetto REUSEFUL – Promotingwastereduction with reuse centres in the South Adriaticarea, che ha l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso attraverso la creazione di centri dedicati nei territori partner.

Il progetto, che vede il Comune di Ostuni nel ruolo di capofila, coinvolge anche il Comune di Trivento in Molise, il Comune di Scutari in Albania e il Comune di Ulcinj in Montenegro, impegnati insieme per promuovere pratiche sostenibili e modelli innovativi di economia circolare.

Il progetto ha un budget complessivo di circa 900.000 euro e unadurata complessiva di 30 mesi, partirà ufficialmente il 1° luglio 2025 e permetterà di completare e rendere operativo il Centro del Riuso già previsto presso il nuovo Centro Comunale di Raccolta di Ostuni in contrada Baugli, situato su un bene confiscato alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto a cittadini e visitatori per la raccolta, il riutilizzo e lo scambio di oggetti ancora funzionanti, come mobili, abbigliamento, piccoli elettrodomestici e attrezzature varie.

A breve saranno avviati i lavori di miglioramento della viabilità di accesso e grazie al finanziamento verrà realizzato l’allestimento interno del Centro, la dotazione di scaffalature e attrezzature per l’esposizione e la raccolta dei materiali, l’installazione di un sistema gestionale informatizzato per la tracciabilità e la pesatura dei conferimentie di un impianto di videosorveglianza e l’adeguamento della segnaletica informativa e dei sistemi di gestione dei flussi.Il Centro diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità dei residenti e dei villeggianti.

Oltre alla realizzazione dei centri del riuso, il progetto REUSEFUL prevede una serie di attività complementari di carattere transfrontaliero che coinvolgeranno tutti i partner.

Saranno realizzate campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere una cultura del riuso e della riduzione dei rifiuti e saranno condotti studi specifici sul sistema di gestione dei rifiuti attualmente in uso nei territori coinvolti, al fine di individuare criticità e potenzialità di miglioramento. È prevista l’organizzazione di percorsi formativi dedicati al personale e ai volontari che saranno impegnati nella gestione dei centri, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e accogliente per la comunità. Nell’ambito del progetto, sarà inoltre sviluppata una strategia congiunta per il rifiutizero, che definirà le linee guida e le azioni comuni per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nell’area del Sud Adriatico, contribuendo a consolidare un modello replicabile e sostenibile anche oltre la durata del progetto.

Il Comune di Ostuni conferma così il proprio impegno concreto verso un futuro più sostenibile e verso la diffusione di buone pratiche ambientali a beneficio della collettività.