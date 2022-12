IN ARRIVO AL KOPO’ TANTO TEATRO PER GRANDI E PICCINI

In arrivo, al Kopò, nel prossimo fine settimana, tanto teatro per grandi e piccini.

Sabato 10 alle ore 21 e domenica 11 dicembre alle ore 18 andrà in scena l’attrice e autrice

Claudia Mariani, con lo spettacolo “Io. Lui e la fata turchina” con la regia di Simona Epifani.

Lo spettacolo è a metà strada tra una commedia, uno stand-up comedy e un monologo e racconta il

dramma che tutti conosciamo: “Il tradimento!” ossia, come dice Giobbe Covatta, quella pratica

per cui, sia al militare che in amore si rischia la fucilazione.

In realtà, si analizza questa temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alla soglia della mezza

età, che vedono questo momento della loro vita come l’inizio della fine.

Ma sarà davvero cosi? Oppure si tratta più precisamente di un nuovo inizio? Mille le domande che

la protagonista si pone, e noi con lei: cosa fa funzionare una coppia? Perché alcuni restano insieme

ed altri no? A che punto sono i rapporti tra uomo e donna? Attendiamo fiduciosi di avere risposta

dalla protagonista della storia.

Sabato pomeriggio alle 16.30 e domenica mattina alle 11, invece, porte aperte ai piccoli a teatro,

col primo appuntamento della rassegna a loro dedicata, sempre tanto attesa e seguita: Orco e

Orchessa, il vero amore di una principessa. ! L’orco dal cuore d’oro vive da solo nella sua

adorata palude fino a quando un bel giorno la stessa viene invasa dai personaggi di tutte le favole

del mondo. Per mandarli via da casa sua, però, sarà costretto a scendere a patti con un terribile

signorotto del villaggio il quale gli chiederà di riuscire a raggiungere la bella ed ambita principessa

e portarla a lui per poterla sposare. In un turbinio di colori, gli attori porteranno in scena una delle

storie più amate dai bambini. Con Simona Epifani e Valerio De Angelis.

I biglietti possono essere acquistati tramite sito www.brindisi.teatrokopo.it, oppure nella sede di via

San Angelo, 67.

Iniziata anche la campagna abbonamenti del Kopò: A Natale regala il teatro.

Info e prenotazioni allo 0831/260169 – 375/5311802