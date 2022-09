IN ARRIVO CON LE PROSSIME MENSILITA’ DI OTTOBRE E NOVEMBRE IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE NEGLI HUB VACCINALI

Ecco la nota della FP Cgil:

Finalmente tutti gli operatori della ASL Brindisi che hanno svolto il delicato Servizio

delle vaccinazioni negli Hub Vaccinali riceveranno con le mensilità di Ottobre e

Novembre quanto di loro spettanza.

Grazie a tutti i solleciti formali ed informali e a tutte le iniziative e le Azioni sindacali

messe in campo dalla FP CGIL.

Si chiude, così, una vicenda che anche se con estremo ritardo rende giustizia a quanti

si sono prodigati con serietà e professionalità per far fronte all’emergenza COVID

per far fronte.

La FP CGIL continuerà a sollecitare e non si fermerà sin quando non saranno erogate

le spettanze relative al rischio radiologico 2019/2021 e alla produttività 2021.

Vigileremo, inoltre, affinchè tutte le spettanze dovute ai lavoratori della sanità siano

erogate per intero e non a trance.