In arrivo il Recruiting Day – Last Call for Summer nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto

Il lavoro stagionale torna protagonista in diverse tappe, offrendo esclusive

opportunità professionali ad aziende e lavoratori in cerca di impiego per la stagione

estiva

Brindisi/Taranto 13 giugno – L’estate 2025 si apre con nuove occasioni lavorative per

mettersi in gioco nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto. Evento imperdibile in tal senso è il

Recruiting Day – Last Call for Summer che si svolgerà simultaneamente nei Centri per

l’impiego di Brindisi e Ostuni il prossimo martedì 17 giugno dalle 14,30 alle 16,30 e

giovedì 19 giugno nel Centro per l’impiego di Manduria negli stessi orari.

Si colloca sempre nell’ambito del Last Call for Summer ed è organizzato in collaborazione

con l’Amministrazione comunale di Ginosa, l’evento “Turismo & Lavoro-Ginosa &

Marina 2025”, ospitato dalle 9,30 alle 16,30 del prossimo 26 giugno presso il Palazzo

della Delegazione di Marina di Ginosa.

Il Recruiting Day rappresenta un punto di incontro strategico per le aziende del comparto

turistico-ricettivo-stagionale e per chi sta ancora cercando un impiego da svolgere nei

prossimi mesi. Cuore pulsante dell’evento sarà il comparto turistico-alberghiero e della

ristorazione, con innumerevoli posizioni aperte in strutture situate in località di mare e centri

abitati, sospesi tra città d’arte e cultura. Le maggiori figure lavorative richieste includono

cuochi, camerieri di sala e ai piani, addetti alle colazioni, receptionist e poi baristi e bagnini

(con brevetto in corso di validità) e tutte le professioni affini ai settori citati.

L’iniziativa, organizzata da Arpal-Puglia e ospitata nei Cpi e nei territori compresi

nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto sarà un’occasione imperdibile sia per le aziende

in cerca di personale sia per i lavoratori che desiderano ancora trovare un lavoro per la

stagione estiva.

I candidati residenti o domiciliati fuori dalla regione Puglia possono presenziare alle varie

tappe del Recruiting Day – Last Call for Summer prenotando un colloquio da remoto

attraverso il link https://forms.gle/pLeaSMTdjZXdv5ib9, nell’ambito della StrategiaLavoro-Ginosa & Marina 2025”, nell’ambito della Strategia #mareAsinistra, può invece

essere effettuata tramite il seguente link https://forms.gle/LqMK9Dtz2NfdztyE8 .

Sarà possibile visionare il calendario scoprendo le offerte attive e i profili lavorativi richiesti

dalle aziende che hanno aderito all’evento attraverso il seguente link:

https://tinyurl.com/3kmtrp2z