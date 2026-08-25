In attività il Consultorio familiare di via Egnazia al quartiere Paradiso

È in attività e pienamente operativo il Consultorio familiare di via Egnazia, al quartiere Paradiso. Questa mattina, martedì 25 agosto 2026, l’assessora alla Pubblica istruzione e politiche giovanili, Maria Lucia Vantaggiato, l’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro e componenti della Commissione comunale “Servizi Sociali” si sono recati per un sopralluogo.

“Come Assessore ai Servizi Sociali, naturalmente sono soddisfatto di quanto abbiamo potuto realizzare – ha commentato Ercole Saponaro -. Il Comune ha messo a disposizione questa struttura in un quartiere: le periferie sono tra le attenzioni prioritarie, appunto per offrire quei servizi, che mancavano da tanto tempo e naturalmente ribadisco che sono servizi aperti a tutta la cittadinanza. In ogni caso – ha concluso – era importante che il Consultorio fosse realizzato al quartiere Paradiso”.

È stata l’assessora Lucia Vantaggiato a illustrare i dettagli: “Il Consultorio familiare n.1 si trova in Via Egnazia, di fronte alla Chiesa parrocchiale San Nicola – ha detto -. All’interno del Consultorio troviamo un’equipe multidisciplinare, formata da assistenti sociali, psicologi, ostetrici e ginecologi. Questo immobile chiuso da oltre dieci anni – ha spiegato – era destinato a diventare la Casa della Legalità e del Benessere del quartiere Paradiso. Con quest’Amministrazione abbiamo deciso di riportarlo alla destinazione originaria, ossia a Consultorio. Per fare tutto ciò, è stato intrapreso un percorso con la Asl Br, con la quale il Comune capoluogo ha sottoscritto, inizialmente, un protocollo d’intesa, quindi un contratto di comodato d’uso gratuito. Ora che il Consultorio è operativo, davvero è importante che tutta la comunità conosca i servizi, che offre questa struttura e ringraziamo ovviamente l’Asl per il raggiungimento di questo traguardo”.

Giova ricordare che gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00.