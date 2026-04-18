Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

In campo e nella vita: donare è la nostra vittoria più grande

Grande partecipazione questa mattina alla Nuova Arredo Arena per la giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa da Virtus Francavilla in collaborazione con ASL Brindisi.

Un sentito grazie a tutti i cittadini che hanno scelto di compiere un gesto concreto di solidarietà: sono state moltissime le donazioni effettuate, a conferma del valore e dell’efficacia di iniziative come questa, capaci di unire sport, salute e comunità.

Per ASL Brindisi erano presenti la direttrice amministrativa, avv. Loredana Carulli, che ha effettuando personalmente la donazione, la direttrice del Centro Trasfusionale, dott.ssa Antonella Miccoli e il direttore dell’Ematologia dell’Ospedale Perrino, dott. Domenico Pastore.

Un ringraziamento speciale alla Virtus Francavilla per la sensibilità dimostrata e per aver contribuito a diffondere un messaggio così importante: donare sangue significa salvare vite.

In campo e nella vita, la vittoria più grande è aiutare gli altri.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning