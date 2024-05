“In campo per un respiro”. L’8 giugno a Torre Santa Susanna

“IN CAMPO PER UN RESPIRO”



SABATO 8 GIUGNO 2024 ORE 18.30

TORNEO DI CALCIO “PRIMI CALCI – PULCINI – ESORDIENTI” PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CURTARICI

VIA PROV.LE PER ORIA – TORRE SANTA SUSANNA (BR).



Evento organizzato da ASD Amatori Gioventù Torre, in collaborazione con la Delegazione Fibrosi Cistica Brindisi – Torre Santa Susanna.

“In campo per un respiro” le Società Amatori Gioventù Sport Torre, Oria Mariano Carone, Olimpia Francavilla Fontana e Pro-Manduria.

Le società partecipanti gareggeranno con tutte tre le categorie, primi calci, pulcini, esordienti.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà destinato al progetto “La ricerca sui pedali” a sostegno della Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

La Delegazione FFC Brindisi-Torre sarà presente con il gazebo informativo, per diffondere la problematica e la possibilità di sostenere la Fondazione, destinando il 5 X1000.

Durante la serata sarà possibile usufruire dell’area food, gestito dal Centro Sportivo Curtarici.