IN CITTÀ SI COMINCIA A SENTIRE IL NATALE

È cominciato il conto alla rovescia e ci avviciniamo velocemente al Natale. Sarà un Natale di speranza, di ottimismo, perché vogliamo soltanto dimenticare i due anni di pandemia, con le feste trascorse con il cuore denso di malinconia e la tristezza per i tanti anziani soli, i malati e tutte le persone senza affetti familiari. Il Natale significa amore e condivisione, questo è il messaggio importante. Desideriamo tutti un pò di serenità nonostante i tanti problemi che affliggono il mondo. Qualche giorno per rilassarsi, perché è tanta la voglia di leggerezza. La città, in questi giorni, sta assumendo un aspetto festoso. Le vetrine di alcuni negozi sono già addobbate ed è bello passeggiare in un’atmosfera che prelude alle prossime festività. Le luminarie sui corsi principali sono già state montate e anche l’albero è pronto. A breve, sicuramente, conosceremo il programma di eventi che potremo condividere. È iniziato dicembre, pochi giorni e sarà Natale, il periodo più bello dell’anno. Anna Consales