In città torna il fascino di auto e moto d’epoca!

L’Associazione “Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi”, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Bozzano Centro” ha organizzato il primo Evento Auto e moto d’Epoca, inaugurando la stagione motoristica d’epoca nel capoluogo. La neonata associazione, presieduta da Maurizio Gentile, ha voluto offrire alla città questo evento “battesimo” per deliziare tutti gli appassionati, con un ringraziamento alla Prof.ssa Marialuisa Pastorelli per la disponibilità offerta e soprattutto per la sensibilità mostrata verso le iniziative culturali promosse dalla associazione, centrando quella che è la mission perseguita, cioè che valorizzare il patrimonio motoristico locale e nazionale non è solo testimoniare il progresso della tecnica, della meccanica, della comunicazione e della circolazione di persone e merci, ma rappresenta il ritratto della evoluzione di costume e società di una intera nazione, un tempo fiore all’occhiello della produzione e dell’avanguardia motoristica internazionale. Il coro dell’Istituto comprensivo ha dato il via all’evento cantando l’Inno di Mameli.