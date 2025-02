In corso gli interventi per il recupero di due piazzette confinanti con Viale Lilla

Sono in corso gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza della piazzetta confinante con il Liceo Classico e dell’area attigua alla palestra scolastica. Entrambe le strade, che uniscono via Imperiali con Viale Lilla, presentano numerose criticità legate alla pavimentazione dissestata.

I lavori in corso consistono nella rimozione delle mattonelle esistenti, il rifacimento del fondo e l’installazione di una nuova pavimentazione.

L’intervento prevede l’abbattimento dei due pini che, come evidenziato nella relazione dell’agronomo dott. Giuseppe Agnusdei, costituiscono un pericolo perché a rischio caduta e anche in considerazione della vicinanza con la scuola. Al loro posto, nelle rinnovate aiuole, saranno piantati sei nuovi alberi.

La riqualificazione delle aree sarà completata con il posizionamento di quattro panchine.

“In questi giorni – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – stiamo completando la messa in sicurezza di queste due aree particolarmente frequentate da studenti e cittadini. La criticità principale è legata alle radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione stradale creando ostacoli e irregolarità che mettono a rischio l’incolumità dei passanti. Al posto di quei due pini pianteremo sei nuovi alberi di specie compatibili con il contesto urbano.”

Per la realizzazione di questi interventi l’Amministrazione Comunale ha investito 50 mila euro.