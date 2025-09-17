In edicola il 20 settembre il primo numero stagionale di “Trezerocinque”

Sara in edicola il 20 settembre il primo numero stagionale del mensile di basket Trezerocinque, che come ogni anno si presenta in veste di Guida al Campionato con la descrizione delle squadre, dei loro roster e della loro identità tecnica.

Il magazine, diretto da Mino Taveri, arriva a ridosso della prima, tanto attesa, palla a due, che ancora una volta di prospetta affascinante ma anche ricca di difficoltà.

“L’attesa è finita, le parole ora lasciano spazio ai fatti – sottolinea il direttore del mensile di basket – domenica si ricomincia, Brindisi in quel di Bari contro Ruvo per battezzare la nuova stagione che, questo concedetecelo, ai nastri di partenza ci vede come formazione di alto rango e tra le principali candidate alla promozione.

Ancora una volta il plauso va alla società brindisina per aver profuso il massimo sforzo in sede di mercato e anche già con i primi ritocchi, segno che la voglia di tornare a recitare un ruolo di primo piano nel panorama cestistico nazionale è rimasta intatta anche dopo la cocente delusione dello scorso campionato. E questo è già un gran bel punto di partenza”

Anche in questa stagione Trezerocinque terrà compagnia agli appassionati di basket ogni mese con i suoi servizi, interviste, approfondimenti e pagine tecnico-tattiche, con un gruppo di collaboratori pronti a darvi tutte le informazioni necessarie per vivere da vicino il campionato di A2.

“Sarà un lungo e difficile cammino, ma l’obiettivo è ben chiaro a tutti: Brindisi vuole tornare in A – conclude Taveri – ora tocca ai ragazzi di Bucchi fare il possibile”.

Trezerocinque sarà in edicola sabato 20 settembre.