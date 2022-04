IN EDICOLA SABATO IL PROSSIMO NUMERO DI “TREZEROCINQUE”

Sarà in edicola il prossimo sabato il numero di aprile di Trezerocinque.

Il mensile di basket diretto da Mino Taveri giunge alla vigilia delle ultime due giornate di campionato e all’indomani della aritmetica salvezza raggiunta dalla New Basket Brindisi. Il torneo attende ora, negli ultimi 40’, di conoscere piazzamenti e incroci per i playoff tricolore.

“Una Final Eight conquistata anche quest’anno e soprattutto la certezza di giocare la prossima stagione nuovamente in Lega A devono considerarsi per Brindisi traguardi di prestigio e non semplici ripieghi o magre consolazioni – dichiara il direttore di Trezerocinque. Spesso le stagioni, in ogni sport, nascono sotto certi auspici e poi prendono binari differenti. Ma dal presidente Marino all’ultimo dei componenti della società brindisina, tutti hanno sempre lavorato sodo, con tanto entusiasmo e soprattutto con molti sacrifici, il che deve essere comunque sempre motivo d’orgoglio. I risultati non sempre sono quelli sperati, ma la certezza di aver fatto il massimo è comunque un grosso traguardo”

All’interno del numero di aprile il magazine ospita le parole di Matteo Spagnolo, uno dei maggiori talenti della pallacanestro italiana, pronto ad affrontare ogni tipo di palcoscenico. Un gran motivo d’orgoglio per la città di Brindisi che ha prodotto, dai primi tiri su un campetto di periferia, un giocatore che potrebbe raggiungere traguardi di assoluto livello.

“Auguriamo a Matteo ogni fortuna – aggiunge Mino Taveri – la sua eleggibilità per essere scelto in NBA è qualcosa da far girar la testa a chiunque, ma il giovane talento brindisino ha tutti le qualità per reggere qualsiasi tipo di pressione.”

In questo numero spazio alle parole di uno dei coach rivelazione del campionato, Marco Ramondino, timoniere della sorprendente Tortona, e a quelle di Sandro Santoro, che dopo l’esperienza di Brescia riparte professionalmente da una delle società storiche della pallacanestro italiana.

Oltre ovviamente alle consuete rubriche di approfondimento tecnico tattico.

Trezerocinque sarà in edicola sabato 30 aprile