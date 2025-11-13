In Farmacia per i Bambini 2025: solidarietà per la Casa di Zaccheo di Mesagne

Dal 13 al 20 novembre 2025 torna in tutta Italia la tredicesima edizione di “In Farmacia per i Bambini”, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ETS per sensibilizzare sui diritti dei bambini e raccogliere farmaci e prodotti baby care destinati ai minori in difficoltà.

In oltre dieci anni di attività, la Fondazione ha raggiunto risultati straordinari: oltre 2 milioni di prodotti raccolti e consegnati a case famiglia, comunità per minori e centri di accoglienza in Italia, nonché agli ospedali in Ucraina, all’Ospedale Saint Damien di Haiti e ai presidi medici a Gaza.

Anche quest’anno il territorio brindisino partecipa con grande entusiasmo all’iniziativa.

💙 Le due farmacie che sosterranno la Casa di Zaccheo di Mesagne sono:

Farmacia Nuova Srl di San Pancrazio Salentino

Farmacia Santa Susanna Snc di Torre Santa Susanna

Durante la settimana dal 13 al 14 novembre, sarà possibile recarsi in queste farmacie aderenti per donare farmaci da banco, prodotti per l’infanzia e articoli per la cura e l’igiene dei bambini. Tutto il materiale raccolto sarà consegnato alla Casa di Zaccheo di Mesagne, che accoglie e assiste minori e famiglie in difficoltà.

“Un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto concreto per tanti bambini – ha dichiarato la Fondazione Francesca Rava – grazie alla generosità di cittadini e farmacisti possiamo costruire insieme un futuro più giusto per l’infanzia.”

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per conoscere tutte le farmacie aderenti, visita il sito www.fondazionefrancescarava.org