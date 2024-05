Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta a Mesagne in via Caravaggio per l’incendio di un’auto in movimento. La conducente si è messa in salvo da sola. L’intervento dei vigili è valso a spegnere le fiamme e a mettere la zona in sicurezza. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.