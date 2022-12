IN FIAMME L’AUTO DEL COMANDANTE DI SAVELLETRI, D’ATTIS (FI): “ATTENDIAMO INDAGINI, GRATITUDINE PER CHI OPERA IN DIFESA DELLA LEGALITÀ”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Attendiamo l’esito delle indagini ed esprimiamo la vicinanza di tutta Forza Italia Puglia al Comandante della Guardia Costiera di Savelletri, Vito Domenico De Mario, la cui auto è stata data alle fiamme nella notte. Un gravissimo atto, l’ennesimo, su cui gli inquirenti faranno luce, ne sono certo, nel più breve tempo possibile. A lui e a tutte le forze dell’ordine va la nostra gratitudine perché episodi come questi sono la dimostrazione di quanto sia complesso operare in difesa della legalità e della sicurezza nel territorio. Sono in contatto con il prefetto di Brindisi Bellantoni e nei prossimi giorni mi recherò dal sindaco di Fasano per un confronto istituzionale sull’accaduto e più in generale sulla questione sicurezza nell’area comunale”.