Un grosso incendio si è sviluppato in nottata in contrada Morgicchio, nel territorio di Carovigno. A prendere fuoco sono state circa duemila balle di paglia accatastate in un’area privata adiacente alla statale 379. E’ stato necessario l’intervento di sette mezzi antincendio dei vigili del fuoco e di una pala meccanica per domare le fiamme. L’intera zona è stata messa in sicurezza solo stamattina, dopo circa nove ore di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Vito dei Normanni.