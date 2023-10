I vigilid el fuoco del distaccamento di Ostuni sono dovuti intervenire, poco prima delle due, a Carovigno, in via Rodolfo Morandi, per l’incendio di una autovettura Punto della Fiat. Le fiamme hanno praticamente divorato il veicolo e quindi i vigili hanno effettuato una operazione di messa in sicurezza del luogo. Sul posto i carabinieri di San Vito per stabilire le cause dell’accaduto.