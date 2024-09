In nottata vasto incendio nel Petrolchimico di Brindisi (impianto cracking). Non ci sono feriti.

Un incendio grosse proporzioni si è sviluppato in nottata, alle ore 2.45, nel forno 1 dell’impianto cracking del Petrolchimico di Brindisi. L’incendio è stato domato alle 7.30 dopo ore di intervento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale e di quelli interni. Fortunatamente non si registrano conseguenze per i lavoratori dell’impianto, anche se lo spavento è stato notevole. Al momento l’impianto è al minimo tecnico e sono state attivate3 le torce di emergenza oltre a tutte le procedure di sicurezza. Sono in corso verifiche, in ogni caso, per stabilire l’entità dei danni provocati dall’incendio e quindi anche se ci sono le condizioni per continuare a tenerlo in marcia.