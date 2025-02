In palestra con il campione di boxe Guido Trane. Il racconto di Vincenzo Tasco

Questa mattina mi sono alzato alle 6, pronto per una nuova giornata di scatti. Ma non avrei mai immaginato di trovarmi da solo in palestra con una leggenda. Guido Trane, 67 anni, più volte campione italiano dei pesi massimi, l’uomo che nel 1988 ha affrontato George Foreman sul ring di Las Vegas, era lì davanti a me, ancora pronto a dare tutto.

La palestra era vuota, solo io e lui. Nessun pubblico, nessun rumore, solo il suono dei suoi pugni che esplodevano contro il sacco con una potenza incredibile. La velocità con cui si muoveva, la forza nei suoi colpi… sembrava impossibile che avesse 67 anni. In quel momento ho capito che certi campioni non smettono mai davvero. Guido non è solo un ex pugile, è ancora un combattente, uno che si allena con la stessa fame di un tempo, senza bisogno di spettatori, senza bisogno di dimostrare nulla a nessuno.

Era felice, si vedeva nei suoi occhi. Mentre si allenava, mi parlava più volte del 1988, di quella notte a Las Vegas contro Foreman, del peso di affrontare un gigante del pugilato, dell’emozione e della tensione di quel match. Ma non c’era traccia di rimpianto, solo il piacere di ricordare un momento che ha segnato la sua vita.

Quel combattimento non fu un incontro qualsiasi: era la semifinale, l’ultimo ostacolo prima che Foreman conquistasse di nuovo il titolo mondiale. Oggi, 37 anni dopo, Guido è ancora lì, con i guantoni addosso, a vivere la boxe con la stessa intensità di allora.

Abbiamo parlato a lungo di pugilato, di sacrifici, di quanto lo sport sia cambiato. Ma una cosa è rimasta la stessa: la passione. Guido si allena ancora non per nostalgia, ma perché fa parte di lui. È un uomo che vive di pugni e sudore, di disciplina e dedizione. Fotografarlo è stato un privilegio, ma soprattutto, è stato un momento di puro pugilato, senza fronzoli, senza filtri. Solo la boxe, nella sua essenza più vera.