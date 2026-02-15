In piazza contro la nuova legge sullo stupro

Manifestazione oggi in tutta Italia per protestare contro il nuovo disegno di legge di proposto dalla senatrice Giulia Buongiirno sullo stupito, eliminando il consenso ma inserendo il termine dissenso. Tutte le associazioni a difesa della donna sono scese in piazza anche a zBrindisi, per un corteo su corso Umberto. Secondo gli organizzatori talpe disegno di legge fa tornare i distro di 60 anni il nostro Paese, a dispetto anche degli accordi politici tra i due maggiori partiti del Parlamento, FDI e PD.