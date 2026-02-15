Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

In piazza contro la nuova legge sullo stupro

Manifestazione oggi in tutta Italia per protestare contro il nuovo disegno di legge di proposto dalla senatrice Giulia Buongiirno sullo stupito, eliminando il consenso ma inserendo il termine dissenso. Tutte le associazioni a difesa della donna sono scese in piazza anche a zBrindisi, per un corteo su corso Umberto. Secondo gli organizzatori talpe disegno di legge fa tornare i distro di 60 anni il nostro Paese, a dispetto anche degli accordi politici tra i due maggiori partiti del Parlamento, FDI e PD.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning