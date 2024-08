In piazza Duomo per “Verdi in Città”:”Secca d’Acqua” il concerto di Maggiore e Pagliara

Nell’ambito della Rassegna di teatro e musica all’aperto “Verdi in Città”, organizzata dal Comune di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi, in piazza Duomo, Brindisi, nello spazio antistante il Museo Archeologico Ribezzo, si è tenuto il concerto di Vincenzo Maggiore e Giancarlo Pagliara, voce e piano:”Secca d’Acqua”. Un’atmosfera “marinaresca”, in tema con le canzoni e le citazioni musicali, ha fatto da scenario per una serata densa di emozioni che ha visto la partecipazione di Franco Romanelli, maestro d’ascia dei Vogatori Remuri e “patrimonio vivente della città”, che ha declamato due poesie in dialetto brindisino e tanti sono stati gli applausi del numeroso pubblico presente. È intervenuta, inoltre, la cantautrice Paola Petrosillo che ha parlato del progetto “La città che non c’è”, portato avanti con il supporto della cooperativa sociale “Eridano”. Il progetto ha coinvolto un gruppo di bambini del territorio che, grazie al contributo di Paola, hanno scritto una canzone che evidenzia il loro legame con il territorio di appartenenza e che focalizza la loro grande creatività. La canzone parla, ovviamente, di Brindisi e quando i bambini l’hanno eseguita, grande è stato l’entusiasmo di tutti. Tanti gli applausi per i brani del nuovo album di Vincenzo Maggiore e Giancarlo Pagliara che sono, sicuramente, riusciti ad organizzare uno spettacolo dedicato a Brindisi e alle tradizioni marinaresche da preservare. Al termine del concerto, il pubblico è stato invitato nel chiostro del Museo Ribezzo per una degustazione di vini e prodotti tipici, offerta dalle cantine “Otri del Salento”, “40 are Primitivo Salento” e “Cantine Pandora”. Anna Consales