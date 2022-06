Tanti bambini, davvero curiosi e interessati, hanno fatto da piacevole e suggestiva cornice alla manifestazione del Distretto Urbano del Commercio “Un sacco di farine”, in piazza Vittoria. Una iniziativa condivisa da Confesercenti e Confcommercio. Un modo per far conoscere, con intermezzi musicali, i tanti utilizzi e i tanti tipi di farina. Un prodotto di cui si parla tanto in questo triste periodo di guerra in Ucraina, paese grande produttore di grano.