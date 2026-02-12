In Prefettura la cabina di regia PNRR perr lo stato di avanzamento dei progetti

Questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana afferenti alla misura M5 C2 I2.1 del PNRR.

Alla riunione, convocata dal Prefetto Guido Aprea, hanno partecipato i rappresentanti della Struttura di Missione per il PNRR, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, della Regione Puglia, della Ragioneria territoriale dello Stato, della Provincia e dei Comuni interessati.

Nel corso dell’incontro, inteso al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e all’esame di eventuali criticità procedurali riscontrate, è emerso che i progetti sono stati realizzati, conclusi e collaudati o comunque saranno completati nei termini stabiliti in ossequio alle regole imposte dalla normativa. In particolare, si registra un avanzamento medio della spesa pari al il 93% rispetto ai finanziamenti erogati.

Al termine della riunione la Struttura di missione P.N.R.R. presso la Presidenza del Consiglio ha espresso apprezzamento per l’attività di coordinamento svolta dalla Prefettura per il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura di finanziamento.