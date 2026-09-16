In Prefettura l’incontro con il Commissario straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti informali

ULTIMATI GLI INTERVENTI PRESSO L’IMMOBILE IN LOCALITA’ RESTINCO

Questa mattina il Prefetto Guido Aprea ha incontrato il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, Giovanni Macioce, in missione in Puglia per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR a valere sulla specifica misura M5C2.

L’incontro è seguito al sopralluogo del Commissario presso l’immobile, sito in località Restinco, destinato ad ospitare, al termine degli interventi di riqualificazione, lavoratori stranieri regolari attualmente dimoranti all’interno di un sito di proprietà del Comune di Brindisi.

Nell’occasione il Commissario Macioce ha potuto verificare il completamento degli interventi programmati e ha espresso la propria soddisfazione per l’operazione di sistema condotta sul territorio attraverso un’efficace sinergia istituzionale tra Prefettura, Amministrazione comunale, Struttura commissariale e Ministero del Lavoro.

Nei prossimi mesi saranno definite dal Comune di Brindisi le procedure per la gestione del centro e la conseguente ricollocazione dei beneficiari della misura che, si evidenzia, mira a fornire ai lavoratori stranieri impiegati in agricoltura non solo un’idonea sistemazione alloggiativa ma anche opportunità di integrazione sociale, che costituiscono una concreta risposta nella lotta ai fenomeni di sfruttamento lavorativo.

L’iniziativa si pone in continuità con le progettualità previste dal recente Protocollo d’intesa sottoscritto da questa Prefettura, tra gli altri, con la Procura della Repubblica di Brindisi, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del caporalato, inteso a favorire percorsi di inclusione lavorativa della manodopera straniera e l’accesso ai servizi territoriali garantendo, al contempo, il ripristino delle condizioni di legalità in contesti caratterizzati dalla presenza di insediamenti informali.