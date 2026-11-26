Si è tenuta nella mattinata odierna nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Governo un incontro dedicato alla presentazione delle iniziative promosse dall’INAIL, in collaborazione con la Prefettura di Brindisi, rivolte al mondo della scuola, “Gli Scacciarischi: le Olimpiadi della prevenzione” e “Tra multiverso, palco e realtà-@scuola di prevenzione”.

All’iniziativa, nel corso della quale hanno aderito un considerevole numero di istituti scolastici della Provincia di Brindisi, sono stati illustrati i percorsi formativi destinati agli studenti della Regione Puglia finalizzati a diffondere tra le giovani generazioni la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di vita, di studio e di lavoro.

In particolare, il progetto “Gli Scacciarischi: le Olimpiadi della prevenzione”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si propone di favorire l’apprendimento dei principali temi legati alla prevenzione dei rischi attraverso strumenti innovativi e interattivi.

L’iniziativa “Tra multiverso, palco e realtà-@scuola di prevenzione”, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, propone, invece, un percorso educativo multidisciplinare che integra formazione, attività teatrali, produzione audiovisiva e nuove tecnologie, con l’obiettivo di sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della sicurezza del lavoro.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni scolastiche e soggetti impiegati nella promozione della prevenzione, nella convinzione che la diffusione della cultura della sicurezza costituisca un investimento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni, attuate con modalità interattive e strumenti avanzati tecnologicamente.