IN PUGLIA IL CASTING PER LA SERIE TV “NON E’ HOLLYWOOD”

Si è tenuto la settimana scorsa a Brindisi presso il negozio FRANCIOSO in via Marche il casting per la ricerca di volti nuovi da inserire nella serie TV “NON È HOLLYWOOD” di PIPPO MEZZAPESA produzione GROENLANDIA

E dopo Brindisi il casting si sposta a Taranto



CASTING APERTI

Nei giorni MERCOLEDÌ 13 Aprile e GIOVEDÌ 14 Aprile 2022 dalle ore : 15.00 alle 19.30 si effettueranno presso:

STAZIONE 37, via Duca D’Aosta 37( presso la stazione ferroviaria di Taranto) TARANTO

PER CHI HA GIÀ MANDATO LA CANDIDATURA PER MAIL, CHI È STATO CONTATTATO PER SELF TAPE NON DEVE RIPRESENTARSI .

Casting per la serie “QUI NON É HOLLYWOOD” di PIPPO MEZZAPESA prodotto da GROENLANDIA, che si girerà in Puglia a partire da metà Agosto. SI RICERCANO:

RAGAZZA di età compresa tra i 15 e i 20 anni capelli e carnagione chiara

RAGAZZA di età compresa tra i 17 e i 30 anni capelli scuri e carnagione olivastra

Presentarsi muniti di Green pass e mascherina

Non è richiesto nessun tipo di esperienza

È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

Per info scrivete a: castquinonehollywoodpuglia@gmail.com o al numero

Annalisa Calia 3271281877 – Frieda Di Dio 3483316293