In Questura il convegno “Prenditi cura di te, tumori e prevenzione”

Una sala conferenze “brigadiere zizzi” della questura di brindisi gremita, in data odierna ha dato il benvenuto ai seguenti medici,la dr.ssa CAPODIECI Mariangela Senologia presso presidio ospedaliero “perrino” di Brindisi, al dr. GALIANO Alessandro Radiologia e Senologia territoriale ASL Brindisi, la Dr.ssa LEONE Chiara Sorveglianza ginecologica delle pazienti con carninoma mammaria, il dr. LOPARCO Dario Scienza medica ed umanizzazione delle cure, la Dr.ssa ORLANDO Laura Best Unit Asl Brindisi, che moderati dal giornalista Carlo AMATORI hanno discusso al convegno titolato “Prenditi cura di te, Tumori e prevenzione cure e diagnosi.

Al convegno hanno portato i loro saluti, il Segretario Generale Provinciale, Cosimo SORINO, organizzatore dell’evento alla presenza dei vertici della Questura con in testa il Questore Dr. Gianpietro LIONETTI, che assente per sopraggiunti impegni e’ stato sostituito dal suo vicario, dr. FERRARO Eugenio, dalla signora ZURLO Sabrina delegata dell’ associazione Cuore di donna che ha collaborato all’iniziativa e al Dr. DE NUCCIO Maurizio Direttore generale dell’Asl Brindisi che ha portato i saluti dell’asl locale.

Ha inviato i suoi saluti anche il presidente della commissione regionale alla sanita’ Mauro VIZZINO Mesagnese doc, particolarmente attento alle problematiche sulla salute pugliese.

Vari gli argomenti trattati che hanno interessato i poliziotti e le poliziotte, intervenuti.

Molti sono stati gli apprezzamenti per gli argomenti trattati e l’attenzione del S.I.A.P. per la salute e la prevenzione alle malattie tumorali in genere, anche perché ottobre e’ il mese della prevenzione e la fascia d’eta’ dai 50-60 anni quella piu’ a rischio.

Tutti gli argomenti hanno riscosso l’attenzione dei colleghi che hanno partecipato ed approfittato della presenza dei succitati medici per rivolgergli istanze e quesiti vari.