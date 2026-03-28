In salvo la stagione per i ristoratori delle Sciabiche – Confcommercio Brindisi: “Grazie al Sindaco Marchionna l’area sarà interessata dai lavori solo dopo le feste patronali”

Confcommercio Brindisi intende ringraziare pubblicamente il Sindaco Giuseppe Marchionna per aver condiviso le preoccupazioni esposte dai ristoratori in riferimento all’esecuzione dei lavori di arredo urbano nel rione Sciabiche e, in particolare, sul lungomare Thaon de Revel.

In sostanza, così come sottolineato dal Presidente della Fipe/Confcommercio Brindisi Marco Carruezzo e dal dirigente Mino Silvestro (peraltro ristoratore della zona), l’esecuzione di tale intervento (a causa dei termini tassativi per l’utilizzo del relativo finanziamento pubblico) avrebbe comportato lo smontaggio dei gazebo e quindi la perdita di opportunità di lavoro per i ristoranti ed i pub della zona (anche con ripercussioni occupazionali). Il tutto, in periodi particolarmente importanti come le festività pasquali, i ponti del primo maggio e del 2 giugno e la stagione estiva.

Il Sindaco ha preso atto delle richieste formulate da Confcommercio ed è intervenuto per individuare con i tecnici la migliore soluzione possibile per non fermare i lavori e, allo stesso tempo, per non intralciare le attività di ristorazione.

Pertanto, si procederà con l’intervento di ripavimentazione dell’area sul piazzale Lenio Flacco per poi interessare la zona delle Sciabiche dopo le feste per i Santi Patroni.

“Apprezziamo lo sforzo compiuto dall’Amministrazione Comunale – afferma Confcommercio Brindisi – Questa è la conferma che, attraverso il dialogo, si possono superare tanti ostacoli nell’esclusivo interesse collettivo della nostra città”.