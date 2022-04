IN TANTI NEL RIONE BOZZANO ALLA “MARCIA DELLA PACE”

I colori dell’arcobaleno, quelli della Pace, hanno riempito nel pomeriggio le strade, gli angoli, i balconi del quartiere Bozzano di Brindisi per accompagnare il lungo corteo della Marcia per la Pace organizzato dal Comitato del quartiere Bozzano presieduto da Francesco D’Aprile. Hanno preso parte anche il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli e l’assessore Isabella Lettori per il Comune di Brindisi. Tanta gente, tanti ragazzi e tantissimi bambini hanno fatto da splendida cornice al forte grido di Pace che è rimbalzato dall’asfalto delle strade del quartiere. Tra loro anche i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, guidati da Salvatore Licchello.