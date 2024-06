in Tribunale nasce un “luogo della solidarietà”

E’ stato inaugurato, presso il Tribunale di Brindisi, il “luogo della solidarietà”. L’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di brindisi – si è fatta promotrice, infatti, di una iniziativa epressione di solidarietà in favore del prossimo nella sua espressione di povertà, debolezza ed emarginazione.

A Brindisi ci sono circa duecento persone – di diversa nazionalità – in una condizione di povertà assoluta e che non sono in grado di procurarsi autonomamente anche solo un pasto al giorno.

Come è noto, sedici parrocchie cittadine si sono unite nell’associazione “Parrocchie solidali Brindisi” e provvedono a turno a somministrare un pasto al giorno.

L’iniziativa assunta dai magistrati prevede che chiunque lo voglia (tra magistrati, avvocati, personale amministrativo ed appartenenti alle forze di polizia) possa acquistare anche una limitata quantità di suppellettili e depositarla in un ambiente denominato “luogo di solidarietà”, sito al piano terra del Tribunale di Brindisi.

Alla cerimonia odierna hanno partecipato l’arcivescovo Giovanni Intini, il presidente del Tribunale Vincenzo Scardia, il procuratore della Repubblica Antonio De Donno, don Adriano Miglietta, don massimo Mengasi e don Pierino Manzo per le parrocchie solidali, il presidente della sottosezione dell’ANM Giuseppe De Nozza e il segretario Antonio Natali.