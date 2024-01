In via Don Guanella disabili e anziani chiusi in casa per l’ascensore rotto da un mese!

Lo stabile è di proprietà del Comune di Brindisi ed è situato in via don Luigi Guanella, al civico 15. Da un mese non funziona l’ascensore e questo costringe invalidi ed anziani che risiedono negli appartamenti dei piani alti a rimanere ingabbiati in casa perché non in grado di salire e scendere tanti gradini. il problema è stato posto all’amministratore condominiale, ma nessuno pare interessarsi più di tanto alla sua soluzione ed a patirne le conseguenze, come al solito, sono i più “fragili”. Cosa si aspetta a Palazzo di Città ad intervenire????