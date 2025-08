Inaugurata a San Vito dei Normanni l’installazione “Cretu alla rezza”

SAN VITO DEI NORMANNI – Lunedì 4 agosto, San Vito dei Normanni ha

celebrato l’inaugurazione e la presentazione di “Cretu alla Rezza”, una

nuova installazione permanente che simboleggia la lotta contro la violenza di

genere. L’evento, fortemente voluto ed organizzato dall’Associaizone 72019,

tenutosi in Corso Leonardo Leo, davanti l’ingresso di Casa Carbotti, è il

culmine del progetto “Oltre la Tenda” ideato dall’imprenditrice Annamaria

Francavilla.

“Oltre la Tenda” è un progetto nato nel 2021 con l’obiettivo di sensibilizzare

contro la violenza di genere attraverso la creazione di una grande “tenda

rossa”. Questa tenda, un mosaico di tessuti cuciti da donne di ogni età, è

diventata una metafora di alleanza per l’emancipazione femminile. Il

percorso, sostenuto dall’amministrazione comunale, ha trovato una sinergia

cruciale con l’Associazione 72019, accogliendo l’idea di creare un evento

comune per produrre maggiore unione tra gli imprenditori e la comunità

sanvitese.

La “Rezza Rossa” è un’idea nata all’interno dell’Associazione 72019, su

proposta dell’associato Francesco Massaro , con l’intento di creare un

“reminder fisso durante l’anno”. Per Annamaria Francavilla, la rezza diventa

un altro simbolo, “una tenda dietro o oltre la quale accade o può accadere di

tutto”. L’espressione dialettale “Cretu alla rezza” (dietro la rezza) è stata

scelta per dare un richiamo locale e forte al progetto.

La “Rezza Rossa” rappresenta ciò che separa, ma anche ciò che può essere

superato. È un confine tra silenzio e parola, tra paura e libertà.

Ha spiegato il presidente dell’associazione 72019:

“Anche se breve, in tutta la nostra semplicità, è stato un piccolo evento bello

e dal forte significato. Come associazione non ci occupiamo di questo.

Crediamo che la causa sia nobile a tutti e sposare il progetto ideato dalla

nostra Annamaria potrà essere un monito di speranza e riflessione. La rezza

o la tenda non risolveranno la problematica che purtroppo esiste. Noi non

siamo un’autorità che può giudicare o punire, non abbiamo “super poteri” per

metter fine a determinate azioni e non siamo un’associazione che può dare

assistenza a chi è in difficoltà. Possiamo provare a fare la differenza:

sensibilizzare, aiutare a far riflettere, dare forza affinché chi è in difficoltà,

agisca. Vogliamo sfruttare i social, non per apparire, come purtroppo oramai

è usuale, ma per far arrivare a tutti il messaggio che si è voluto dare con

questo simbolo che è la Rezza rossa”.

Un grazie al Sindaco, Prof.ssa Silvana Errico e tutta la Giunta comunale, che

hanno accolto immediatamente la proposta, sposando l’iniziativa di

sensibilizzazione.

A conclusione dell’evento, il presidente ha invitato la comunità a fotografare la

“Rezza Rossa” e postarla sui social, taggando l’associazione e usando

l’hashtag #cretuallarezza, per far sì che il messaggio di sensibilizzazione

raggiunga quante più persone possibile.

Un particolare ringraziamento va agli artigiani di AMAREZZA, per la

realizzazione della razza, definibile un’opera artistiche nonché elemento di

arredo tradizionale e simbolo del paese.

Grazie a tutti i presenti, in particolare alle associazioni protagoniste delle

edizioni passate di “Oltre la tenda”, sempre presenti e che lavorano

quotidianamente a questa causa e alle associazioni di categoria che credono

nel lavoro svolto dalla 72019 stessa.