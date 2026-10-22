

Inaugurata al Marina di Brindisi la 22ª edizione dello SNIM Salone Nautico di Puglia

Le dichiarazioni del Presidente dello SNIM, Giuseppe Meo e del Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti

Brindisi, 22 ottobre 2026 – Si è aperta oggi la 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, patrocinato da Confindustria Nautica, in programma fino al 26 ottobre al Marina di Brindisi con 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni su 20.000 metri quadrati di spazi espositivi.

Nel corso della cerimonia inaugurale il Presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, ha dichiarato: «La blue economy deve diventare un progetto regionale, costruito insieme da istituzioni, imprese, scuole e territori. Dopo il Salone vogliamo aprire un confronto sul futuro dell’economia del mare in Puglia e inserire nautica e cantieristica tra le priorità di sviluppo di Brindisi. Siamo pronti a collaborare con la Regione, la Fiera del Levante, il Comune, l’Autorità portuale e il sistema camerale, rafforzando il rapporto con Confindustria Nautica per sostenere le aziende del Sud. Brindisi ha spazi e competenze sui quali costruire nuove opportunità. Lo sviluppo passa prima di tutto dalla formazione. Le scuole sono infatti fondamentali per consentire ai giovani di restare nella propria terra e trasformare i loro sogni in lavoro. Servono percorsi specifici per la nautica e la cantieristica, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE, il sistema camerale e il CETMA, avremo 20 Paesi collegati con lo SNIM e delegati esteri che incontreranno le nostre aziende. L’obiettivo è creare relazioni commerciali e aiutare le imprese a crescere sui mercati internazionali. Continuiamo inoltre a lavorare sulla sostenibilità, sull’utilizzo dell’idrogeno e sulle nuove tecnologie per il settore nautico e marittimo, valorizzando le competenze industriali del territorio. La ventiduesima edizione è un traguardo costruito grazie al sostegno delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori. Ora vogliamo consolidare il Salone come occasione di sviluppo per il Mezzogiorno, avvicinando anche attraverso lo sport e la vela i ragazzi alla cultura e alle professioni del mare».

Il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, intervenendo all’evento inaugurale, ha affermato: «Il Sud, in generale, è l’area più vocata alla piccola e media nautica. È questa l’industria che va spinta nei territori e un salone come lo SNIM di Brindisi è particolarmente vocato a farlo. La nautica italiana non è solo superyacht: c’è tutta una filiera. Ci sono i servizi, i porti, le reti di vendita. Abbiamo il charter, che è in enorme crescita, e un altro comparto importantissimo anche in Puglia: quello dell’accessoristica e della componentistica. Il peso economico del settore è confermato dai dati più recenti di Confindustria Nautica: nel 2025 il fatturato dell’industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2024, mentre le esportazioni della cantieristica hanno toccato il record di 4,4 miliardi. Gli addetti diretti sono saliti a 32.420 (+3%), con circa 170 mila occupati nell’intera filiera. L’Italia detiene inoltre il 52% degli ordini mondiali di superyacht, con 568 unità. Abbiamo un impatto importante sul PIL e sull’occupazione. Un contributo che si estende alle economie locali: secondo lo studio di Confindustria Nautica e Fondazione Symbola, per ogni euro di valore aggiunto prodotto dai cantieri si attivano complessivamente 5,2 euro lungo la filiera. Il sistema dei patrocini lo abbiamo creato insieme a voi, allo SNIM, e poi si sono aggiunti gli altri. Lo facciamo perché crediamo molto nei nostri territori e nel fare sistema. È importante che la Regione Puglia sappia che ha un valore e lo deve difendere».

Domani, 23 ottobre, alle ore 15, il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno riunirà le aziende del Sud per rafforzare la collaborazione nella filiera e la competitività sui mercati. Nella stessa giornata, il Forum delle Professioni del Mare, con la firma del Patto per i Giovani della Nautica Brindisina, e incontri con operatori esteri. In programma anche il Villaggio della Formazione, con laboratori tecnici e robotica, e l’hackathon “Dal Mare alle Opportunità”, oggi e domani. Nel Villaggio dello Sport, vela, canoa, canottaggio, pesca sportiva e kayak fishing, con prove in acqua e attività inclusive. Presenti anche gli spazi di Marina Militare, Guardia Costiera, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.