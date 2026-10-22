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Inaugurata al Marina di Brindisi la 22ª edizione dello SNIM Salone Nautico di Puglia


Inaugurata al Marina di Brindisi la 22ª edizione dello SNIM Salone Nautico di Puglia
Le dichiarazioni del Presidente dello SNIM, Giuseppe Meo e del Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti

Brindisi, 22 ottobre 2026 – Si è aperta oggi la 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia, patrocinato da Confindustria Nautica, in programma fino al 26 ottobre al Marina di Brindisi con 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni su 20.000 metri quadrati di spazi espositivi.

Nel corso della cerimonia inaugurale il Presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, ha dichiarato: «La blue economy deve diventare un progetto regionale, costruito insieme da istituzioni, imprese, scuole e territori. Dopo il Salone vogliamo aprire un confronto sul futuro dell’economia del mare in Puglia e inserire nautica e cantieristica tra le priorità di sviluppo di Brindisi. Siamo pronti a collaborare con la Regione, la Fiera del Levante, il Comune, l’Autorità portuale e il sistema camerale, rafforzando il rapporto con Confindustria Nautica per sostenere le aziende del Sud. Brindisi ha spazi e competenze sui quali costruire nuove opportunità. Lo sviluppo passa prima di tutto dalla formazione. Le scuole sono infatti fondamentali per consentire ai giovani di restare nella propria terra e trasformare i loro sogni in lavoro. Servono percorsi specifici per la nautica e la cantieristica, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE, il sistema camerale e il CETMA, avremo 20 Paesi collegati con lo SNIM e delegati esteri che incontreranno le nostre aziende. L’obiettivo è creare relazioni commerciali e aiutare le imprese a crescere sui mercati internazionali. Continuiamo inoltre a lavorare sulla sostenibilità, sull’utilizzo dell’idrogeno e sulle nuove tecnologie per il settore nautico e marittimo, valorizzando le competenze industriali del territorio. La ventiduesima edizione è un traguardo costruito grazie al sostegno delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori. Ora vogliamo consolidare il Salone come occasione di sviluppo per il Mezzogiorno, avvicinando anche attraverso lo sport e la vela i ragazzi alla cultura e alle professioni del mare».

Il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, intervenendo all’evento inaugurale, ha affermato: «Il Sud, in generale, è l’area più vocata alla piccola e media nautica. È questa l’industria che va spinta nei territori e un salone come lo SNIM di Brindisi è particolarmente vocato a farlo. La nautica italiana non è solo superyacht: c’è tutta una filiera. Ci sono i servizi, i porti, le reti di vendita. Abbiamo il charter, che è in enorme crescita, e un altro comparto importantissimo anche in Puglia: quello dell’accessoristica e della componentistica. Il peso economico del settore è confermato dai dati più recenti di Confindustria Nautica: nel 2025 il fatturato dell’industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2024, mentre le esportazioni della cantieristica hanno toccato il record di 4,4 miliardi. Gli addetti diretti sono saliti a 32.420 (+3%), con circa 170 mila occupati nell’intera filiera. L’Italia detiene inoltre il 52% degli ordini mondiali di superyacht, con 568 unità. Abbiamo un impatto importante sul PIL e sull’occupazione. Un contributo che si estende alle economie locali: secondo lo studio di Confindustria Nautica e Fondazione Symbola, per ogni euro di valore aggiunto prodotto dai cantieri si attivano complessivamente 5,2 euro lungo la filiera. Il sistema dei patrocini lo abbiamo creato insieme a voi, allo SNIM, e poi si sono aggiunti gli altri. Lo facciamo perché crediamo molto nei nostri territori e nel fare sistema. È importante che la Regione Puglia sappia che ha un valore e lo deve difendere».

Domani, 23 ottobre, alle ore 15, il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno riunirà le aziende del Sud per rafforzare la collaborazione nella filiera e la competitività sui mercati. Nella stessa giornata, il Forum delle Professioni del Mare, con la firma del Patto per i Giovani della Nautica Brindisina, e incontri con operatori esteri. In programma anche il Villaggio della Formazione, con laboratori tecnici e robotica, e l’hackathon “Dal Mare alle Opportunità”, oggi e domani. Nel Villaggio dello Sport, vela, canoa, canottaggio, pesca sportiva e kayak fishing, con prove in acqua e attività inclusive. Presenti anche gli spazi di Marina Militare, Guardia Costiera, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.

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