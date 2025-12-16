Facebook Instagram
Inaugurata al Paradiso la panchina azzurra per l’autismo

Si è svolta questo pomeriggio, nel piazzale antistante la chiesa di San Nicola, al Rione Paradiso, l’inaugurazione di una panchina azzurra in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. L’associazione Periferia, in collaborazione con l’associazione ANGSA, ancora una volta uniscono le forze per affrontare una tematica importante e delicata. Un momento di sensibilizzazione per ricordare che dell’autismo non bisogna avere paura, ma è fondamentale informare, comprendere e supportare chi ne ha bisogno, promuovendo inclusione e consapevolezza.

