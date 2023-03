INAUGURATA “BRUNDISII RES”

Inaugurata l’enoteca e cantina MMXXIII “Brundisii Res” a Brindisi, in via Lauro 53, in pieno centro storico. Un locale accogliente dove poter trascorrere una piacevole serata in compagnia. Volte a stella e un’atmosfera antica e conviviale. Molto ricercata la scelta di vini e prosecchi delle migliori aziende del territorio e non solo. Una vasta selezione di birre che potrà incontrare i gusti più svariati. Prodotti locali come conserve sott’olio e tanto altro. Sarà possibile gustare ottimi stuzzichini, tutto per contribuire a condividere del tempo in allegria. Saranno organizzate degustazioni ed eventi particolari che potranno coinvolgere ed appassionare. Carmine Antonio e Iolanda sono pronti ed entusiasti e non vedono l’ora di accogliere i clienti di tutte le età. In un periodo in cui il centro cittadino va incontro ad una desertificazione evidente, con la chiusura di tante attività commerciali, è incoraggiante vedere la volontà e la passione con cui dei privati decidono di mettersi in gioco per intraprendere una nuova avventura. Brundisii Res: un vero e proprio tempio del vino! Anna Consales