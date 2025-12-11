Facebook Instagram
Inaugurata la casa di quartiere POP

Si chiama POP Perrino, piccolo opificio Popolare la nuova casa di quartiere realizzata in un immobile comunale sito in via Adige, al centro dei quartieri Perrino, S. Pietro e S.Paolo. Il locale che ospitava un supermercato e’ stato trasformato con ampie sale dove si farà’ formazione e per ragazzi fini a 17 anni. Nello specifico, previsto un sostegno didattico, laboratorio letture, laboratorio cucina, laboratorio falegnameria, conoscenza del territorio, gardening, Street art, e tanto altro. Pet i genitori previsti corsi di sostegno alla genitorialita’ orientamento al lavoro e community organizing. Sara’ gestito da un pool di associazioni con Cefas capo gruppo. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna, la dirigente comunale Gelsomina Macchitella, le varie associazioni e tanti cittadini.

